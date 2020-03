CORONAVIRUS, A GINOSA GLI AGGIORNAMENTI 16 MARZO 2020

Restiamo in casa, restiamo in casa, restiamo in casa.

Salgono a 12 i contagi da Covid-19 in provincia di Taranto. Nessun caso a Ginosa e Marina di Ginosa. Tuttavia, diversi Comuni molto vicini al nostro presentano persone affette da coronavirus. Era stato previsto. Possiamo ancora fare la differenza con i nostri comportamenti. Innanzitutto, restando in casa ed evitando spostamenti, se non per reali necessità. Intanto, continuano e sono stati ulteriormente intensificati i controlli da parte della Polizia Locale nei confronti di esercizi rimasti aperti (e non presenti nella lista delle attività che offrono servizi essenziali) di veicoli e pedoni. Quello appena iniziato è probabilmente il periodo più duro che il nostro territorio si appresta a vivere. Restiamo uniti. Restiamo a casa.

Il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi