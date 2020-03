ALIANO (MT): ANZIANA DONNA CHIAMA I CARABINIERI PER UN MALORE: NULLA DI GRAVE PER FORTUNA, MA I MILITARI SCOPRONO CHE E’ IL SUO COMPLEANNO ED E’ SOLA

Ieri mattina, i Carabinieri del Comando Stazione di Aliano (MT), impegnati nel far rispettare le norme dettate dal Governo in tema di contrasto al coronavirus, hanno ricevuto una chiamata da parte di una signora anziana del posto che, in lacrime, chiedeva soccorso in quanto avvertiva un malore, un forte batticuore.

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti avvisando contestualmente personale della guardia medica e, dopo averla fatta visitare accertando che godeva di buona salute, i militari hanno scoperto che ieri la Signora Maria compiva 77 anni, ma era sola in quanto vedova e senza figli. E così la Signora Maria ha invitato i Carabinieri a prendere un caffè ed un pezzo di torta per festeggiare il suo compleanno. Per lei, in regalo il Calendario dell’Arma dei Carabinieri, con la rassicurazione che ogni volta che avrà bisogno i Carabinieri ci saranno sempre.

