ASM, MASCHERINE PER TUTTI GLI OPERATORI SANITARI.

L’ASM attuerà l’obbligo del governo di dare mascherine a tutti gli operatori sanitari, in aderenza a quando prescritto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il decreto di ieri 11 marzo 2020 e secondo le direttive impartite oggi dalla Regione Basilicata. Pertanto entro pochissimi giorni tutto il personale operante nei servizi ospedalieri dell’ASM sarà munito di mascherina. Il DPCM firmato ieri dal Presidente del Consiglio impone, infatti, che le attività lavorative, per le quali non sia possibile garantire il cosiddetto “ distanziamento sociale” di un metro, devono proseguire mediante l’utilizzo di strumenti di protezione individuale. L’ASM ha già nei giorni scorsi aveva adottato disposizioni tese a garantire al massimo grado la sicurezza degli operatori, con stringenti provvedimenti attuativi delle disposizioni emanate dal governo. Prima ancora della decisione del Presidente del Consiglio di ieri, l’ASM aveva già avviato le procedure di acquisizione delle mascherine per tutti gli operatori sanitari. La lungimiranza dell’Azienda permetterà a breve la loro distribuzione.

