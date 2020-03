Martedì 3 marzo, auditorium “Gervasio” – Matera in musica

“Vient’ ‘e terra”, dalla canzone napoletana a Mia Martini. I successi del popolare cantautore e un tributo ai “suoi” artisti. Dirige Valter Sivilotti. Nuovo progetto incoraggiato dal direttore artistico dell’ICO Magna Grecia, il maestro Piero Romano.

Enzo Gragnaniello e l’Orchestra della Magna Grecia insieme, martedì 3 marzo alle 21.00 all’auditorium “Gervasio” nell’atteso programma musicale “Vient’ ‘e terra – Dalla canzone napoletana a Mia Martini”. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Matera in musica” e si avvale del sostegno di Comune di Matera, Regione Basilicata, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata circuito musicale e MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività culturali).

Gragnaniello e il suo infinito repertorio di cantante e autore, confezionato per se stesso e artisti amati dal grande pubblico (Murolo, Mia Martini, Vanoni, Bocelli). Insieme con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Valter Sivilotti, il cantautore napoletano eseguirà le canzoni che ne hanno decretato un meritato successo, riproponendo nella sua personale versione quelle scritte per altri grandi artisti, con una breve ricognizione fra canzoni di autori e interpreti vicini al suo mondo con interpretazioni originali. Versioni eseguite con una voce graffiante, unica, come singolare è il suo mondo musicale spesso accostato ad artisti come Tom Waits, Leonard Cohen, Lou Reed, Chico Buarque e Jim Morrison. Nomi di livello internazionale che lo stesso cantautore ha omaggiato nel progetto “In viaggio coi poeti” realizzato insieme con i Solis String Quartet.

Non è la prima volta di Gragnaniello con l’Orchestra della Magna Grecia. Il successo di un precedente tour sottolineato da una significativa risposta di pubblico coniugata a un alto spessore qualitativo, ha nuovamente avvicinato l’artista napoletano ad un programma musicale incoraggiato dal direttore artistico dell’ICO, il maestro Piero Romano.

Gragnaniello è uno degli artisti più amati della scena napoletana e cantautorale italiana. Frequenta le scuole elementari nell’istituto Oberdan, compagno di classe Pino Daniele. Una ventina gli album pubblicati, i primi: “Enzo Gragnaniello” e “Salita Trinità degli Spagnoli”, titolo ispirato alla via di Napoli dove il cantautore tuttora vive, i Quartieri Spagnoli. Fra gli altri titoli: “Fujente”, “Cercando il sole”, “Posteggiatore abusivo”, “Oltre gli alberi”, “Tribù e passione” (con James Senese), “Erba cattiva”, “Lo chiamavano vient’ ‘e terra”.

Quattro volte Targa Tenco, ha scritto “‘Sta musica” per Roberto Murolo, a seguire “Cu’mme”, interpretata sempre da Murolo stavolta in duetto con Mia Martini, “Alberi” per Ornella Vanoni e “‘O mare e tu” per Andrea Bocelli. Ringraziamento particolare a UBI Banca, per la sensibilità manifestata nell’affiancare l’intera Stagione orchestrale 2019/2020, e Shell Italia e Grieco-Collezione uomo-donna in qualità di main sponsor. “Matera in musica” e ICO Magna Grecia ringraziano, inoltre, Ecowash, Bawer, Italcementi e deAngelibus. Info e biglietti (35euro +1euro prevendita): Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

