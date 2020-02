Incontro su candidature per le prossime elezioni amministrative di Montalbano Jonico

Si è tenuta, domenica scorsa, nella sede del Gruppo consiliare “Insieme per Montalbano” un’affollata assemblea per discutere sulle elezioni amministrative di Montalbano Jonico, durante le quali si rinnoverà il Consiglio comunale e si eleggerà il nuovo sindaco. Erano presenti i tre consiglieri comunali che fanno riferimento al centrodestra Leonardo Giordano, Enzo Devincenzis e Marcello Maffia, il rappresentante del Movimento Civico “Montalbano 2020” Giuseppe Rotunno, i primi dei non eletti nelle due liste di “Insieme per Montalbano” e “Montalbano Città Futura” alle elezioni del 2015 e numerosi simpatizzanti e militanti di Forza Italia, della quale Marcello Maffia, è anche segretario cittadino, e numerosi militanti e simpatizzanti di quella parte di Fratelli d’Italia proveniente dal Movimento Nazionale per la Sovranità di Gianni Alemanno della quale Alessio Cipriano e Leonardo Giordano erano dirigenti nazionali e regionali.

Nel corso dell’assemblea è stato ribadito che la proposta di candidare a sindaco per la lista di centrodestra di Rossella Fortunato non è una candidatura proposta e condivisa da tutto il centrodestra ma da una sola parte, per quanto ritenuta un’ottima candidatura per il consiglio comunale. E’ stato ancora una volta indicato, da parte dei suddetti Gruppi consiliari di centrodestra, del Movimento “Montalbano 2020”, della componente di Fratelli d’Italia rinveniente dal Movimento nazionale per la Sovranità, dai primi dei non eletti nelle liste di INSIEME PER MONTALBANO e MONTALBANO CITTA’ FUTURA del 2015, Marcello MAFFIA come candidato sindaco. Marcello Maffia è considerato come una scelta naturale perché assicura un ricambio generazionale (poco meno che quarantenne) nel centrodestra montalbanese, esperienza perché è stato Commissario del Forum Comunale Giovanile delle Associazioni, Consigliere comunale ed Assessore, possiede un retroterra professionale e politico che gli consentirebbe di ottenere consensi a 360 gradi e persino a sinistra.

Leonardo Giordano per INSIEME PER MONTALBANO

Enzo Devincenzis per MONTALBANO CITTA’ FUTURA

Marcello MAFFIA per FORZA ITALIA

Giuseppe ROTUNNO per MONTALBANO 2020

Alessio CIPRIANO per FdI ex MNS