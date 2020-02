SCANZANO JONICO (MT): UBRIACO PICCHIA LA COMPAGNA. 41ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Una situazione divenuta ormai insostenibile quella denunciata da una donna, 35enne, vittima da tempo di maltrattamenti da parte del compagno che la sottoponeva a continue minacce, offese e violenze fisiche. Così all’ennesimo episodio di lite violenta avvenuto nei giorni scorsi, giungeva una richiesta d’intervento sul numero di emergenza 112.

I Carabinieri della Compagnia di Policoro, immediatamente giunti presso l’abitazione della coppia, accertavano che T.A.V., di 41 anni e con precedenti, in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di sostanze alcoliche, aveva aggredito la convivente, colpendola con calci e pugni, con l’intento di sottrarle le carte di credito ed impedirle di uscire dall’abitazione e chiedere aiuto. La donna veniva soccorsa ed accompagnata in ospedale, riportando contusioni ed ematomi in varie parti del corpo, mentre l’uomo arrestato in flagranza di reato e ristretto presso il carcere di Matera a disposizione dell’A.G. del capoluogo lucano.