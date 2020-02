Monopoli – 3 arresti tra droga e furto

Monopoli (BA). Servizi straordinari di controllo del territorio. Due arresti per droga, uno per furto, uno per violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale 4 denunce a p.l. e 3 sanzioni amministrative ad esercizi pubblici.

Al termine di diversi servizi straordinari di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Monopoli:

– in Mola di Bari, nella flagranza di un furto in abitazione, hanno arrestato un albanese 27enne che da un garage aveva asportato 85 litri di olio d’oliva per un valore di circa 600,00 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto;

– in Monopoli, hanno arrestato:

. due coniugi per detenzione ai fini di spaccio di 17 dosi di cocaina. I predetti, alla vista dei militari che li stavano tenendo sotto controllo, gettavano dalla finestra alcune dosi di cocaina che venivano recuperate e sottoposte a sequestro unitamente ad altre, per un peso complessivo di 6 grammi, rinvenute, unitamente a materiale per il confezionamento, nel corso di una immediata perquisizione domiciliare;

. un sorvegliato speciale 49enne per violazione alle prescrizioni imposte, sorpreso in auto sulla SS.16 all’altezza della zona industriale, con un altro pregiudicato ed in possesso di un telefono cellulare.

Per tutti, la competente A.G. ha disposto gli arresti domiciliari.

Nell’ambito dei controlli sulla circolazione stradale sono stati denunciati in s.l.:

– un 21enne sorpreso alla guida della sua autovettura con tasso alcolemico pari a 0,69 g/l;

– un 45enne, incensurato, sorpreso a bordo del suo ciclomotore, in possesso di 2 coltelli di cui non sapeva giustificarne il porto;

– un 49enne sorvegliato speciale, controllato nei pressi della sua abitazione mentre utilizzava un telefono cellulare, in violazione delle prescrizioni imposte;

– un 19enne controllato a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di una mazza in legno lunga 65 cm., di cui non sapeva giustificarne il porto.

Sono stati inoltre segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti 4 persone trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

Unitamente a militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari, i Carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno anche proceduto a controlli di esercizi pubblici, elevando nei confronti di due esercenti due sanzioni di 600,00 euro per mancata esposizione delle tabelle sui livelli alcolemici e apparecchi per la rilevazione del tasso alcolemico e, nei confronti di uno dei predetti, anche la sanzione di 1.500,00 euro per somministrazione di kg.10,00 di prodotti alimentari (per un valore euro 1.000,00) privi di etichetta e non tracciabili.