PRESENTATO ALLA CAMERA IL LIBRO “MATER MATERA”

“Mater Matera” di Andrea di Consoli e’ stato presentato a Roma presso la Camera dei deputati alla presenza dell’autore, della psicologa di comunità Paola Di Persia e dell’ex parlamentare Cosimo Latronico. Un’occasione per lanciare uno sguardo sull’evento di Matera, le sue suggestioni, le aspettative che questo evento ha suscitato e le possibili delusioni che possono generarsi dopo una ribalta così straordinaria. Cosa sarà Matera, la Basilicata nei prossimi anni? Quale progetto di sviluppo si potrà stabilizzare per invertire la rotta di un territorio che ha guadagnato la ribalta, ma resta condizionato dalle sue fragilità produttive ed infrastrutturali? Deve crescere la consapevolezza che senza un progetto di rilancio produttivo della regione che dischiuda opportunità di lavoro non si potrà invertire la rotta che oggi volge purtroppo verso un declino produttivo ed occupazionale. La cultura ed il turismo sono comparti importanti da consolidare, ma non bastano da soli per costruire prospettive di sviluppo concrete, all’altezza delle potenzialità e delle necessità produttive dei lucani. Il libro intervista di Andrea di Consoli ha il merito di lanciare una voce fuori dal coro.

