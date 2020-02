Incidente Stradale Castelgrande (PZ), 3 feriti

I vigili del fuoco del distaccamento di Pescopagano (Comando di Potenza), sono impegnati dalla nottata del 15 febbraio 2020 dalle ore 4.00 circa, per un incidente stradale. Una autovettura nel percorrere la SS 7 al Km 419, nei pressi di Muro Lucano (PZ), ha sfondato le barriere di protezione della carreggiata ed è precipitata per alcuni metri da un viadotto. Tre gli occupanti a bordo, i vigili del fuoco per poter soccorrere i coinvolti hanno dovuto allestire delle manovre S.A.F. tecniche di derivazione speleo-alpinistico sia per raggiungere, che per soccorrere e riportare i tre feriti sul piano stradale, dove sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. La squadra intervenuta composta da 5 unità con due mezzi, attualmente opera ancora sul posto per la messa in sicurezza e per il recupero della macchina. Sull’evento anche i Carabinieri.

