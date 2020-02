L’Unpli Basilicata presenta i lavori finali dei volontari Servizio Civile delle Pro Loco

POTENZA – Saranno presentate dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata, sabato mattina alle ore 9.30, presso la sala convegni del Museo Archeologico Provinciale di Via Ciccotti, le due pubblicazioni contenenti i lavori finali di ricerca promossi dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Unpli delle Pro Loco. Le pubblicazioni dal titolo: “Memoria Storica di Basilicata” e “Storia e tradizioni della Lucania”, edite da Grafiche Zaccara, sono il frutto delle ricerche condotte dai 90 giovani volontari impegnati in un anno di attività presso le Pro Loco di Accettura, Armento, Avigliano, Barile, Bernalda, Castel Lagopesole, Cirigliano, Filiano, Maratea, Metaponto, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Paterno, Pietrapertosa, Pignola, Rionero, Ripacandida, Rotondella, Salandra, San Severino Lucano, Sasso di Castalda, Senise, Spinoso, Stigliano, Tricarico, Valsinni, Viggianello, coinvolte negli omonimi progetti di Servizio Civile.

La realizzazione del report finale dei progetti di Servizio civile con le relative pubblicazioni rientra nell’attività del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata con il patrocinio dell’ Università degli Studi della Basilicata, della Regione Basilicata, dell’Anci Basilicata e dell’ Apt Basilicata, grazie al sostegno di Bcc Basilicata, Cantina di Barile e Fidas Donatori Sangue Basilicata.

“Le pubblicazioni, – afferma il presidente Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa – che non hanno assolutamente nessuna pretesa scientifica, vogliono offrire la possibilità di prendere coscienza dell’esperienza realizzata dai giovani volontari con l’obiettivo di valorizzare sinergicamente il patrimonio culturale immateriale dei nostri paesi lucani.

Apprezzabile nel suo insieme l’intero lavoro, – ci tiene a rimarcare il Presidente Franciosa – grazie all’impegno che ognuno ha profuso e la straordinaria capacità di sintesi dimostrata, in quanto per ragioni di spazio, abbiamo dovuto richiedere ai volontari di sintetizzare al massimo, per poter contenere nelle pubblicazioni, le tante risorse storico-culturali presenti in Basilicata”.

Alla presentazione, moderata dalla giornalista Gherarda Cerone, dopo l’introduzione del Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata, Rocco Franciosa, interverranno Rocco Guarino, Presidente della Provincia di Potenza, Vito Sabia, collaboratore Servizio civile Unpli Basilicata, il consigliere nazionale Unpli Pierfranco De Marco, e Vito Santarcangelo, Amministratore iInformatica e ideatore del “Lucanum il gioco con le Pro Loco della Basilicata”.