JUSTIN BIEBER – YUMMY su RADIO LASER da OGGI!

TORNA OGGI CON IL NUOVO SINGOLO

“YUMMY”

CHE ANTICIPA L’USCITA DEL NUOVO ALBUM PREVISTO NEL 2020



DOMANI SABATO 4 GENNAIO ORE 18:00

LA PREMIERE DEL VIDEO DI “YUMMY”

DAL 27 GENNAIO “JUSTIN BIEBER: SEASONS”

LA NUOVA DOCU-SERIE YOUTUBE ORIGINALS

CHE LO RIPORTERA’ SU YOUTUBE DOVE TUTTO È INIZIATO





IL TOUR 2020 IN PARTENZA IL 14 MAGGIO DA SEATTLE

Link Yummy: https://island.lnk.to/yummy

Link countdown Video Premiere Yummy: https://justinbieber. lnk.to/YummyVideo

Trailer: https://youtu.be/ Qa6ShFwhNWU

Disponibile da oggi venerdì 3 gennaio l’attesissimo nuovo singolo “Yummy” che l’artista multiplatino ha annunciato alla vigilia di Natale e primo brano che anticipa il prossimo album in studio in uscita nel 2020. Countdown per la premiere del video di domani sabato 4 gennaio alle 18:00 al link https://justinbieber.lnk.to/ YummyVideo . In uno speciale trailer annunciata anche una docu-serie e le date del tour in Nord America in partenza da Seattle il prossimo 14 maggio.

YouTube Originals ha annunciato la collaborazione con Justin Bieber per la sua prima docuserie, “Justin Bieber: Seasons”, in anteprima lunedì 27 gennaio. La serie riporterà Justin Bieber su YouTube, dove tutto è iniziato, per dare ai fan uno sguardo a tutto tondo sulla sua vita.

“Justin Bieber: Seasons” è una serie di documentari originali di 10 episodi, che racconta la realizzazione del primo album di Justin Bieber in quattro anni. Uno sguardo potente e intimo sul processo di creazione della nuova musica di Bieber e sulle motivazioni di questo nuovo album raccontate attraverso l’obiettivo dei suoi più stretti confidenti, amici, collaboratori e dello stesso Bieber. La serie sarà anche un dietro le quinte della vita privata di Bieber, con filmati inediti del suo matrimonio con Hailey Bieber e del suo quotidiano accanto alle persone che fanno parte della sua cerchia ristretta. “Justin Bieber: Seasons” sarà presentato in anteprima lunedì 27 gennaio ed è un viaggio che accompagnerà i fan all’uscita dell’attesissimo e più personale album della sua carriera.

Nel corso della sua carriera, Bieber ha raggiunto più di 50 miliardi di stream e l’equivalente di oltre 60 milioni di album in tutto il mondo. L’ultimo album “Purpose” (2015) ha venduto oltre 21 milioni di copie. In attesa dell’arrivo nel 2020 del suo quinto album in studio, Bieber sta ancora una volta dominando l’etere e le classifiche. La sua recente collaborazione con Ed Sheeran “I Don’t Care” ha raggiunto il primo posto in 26 paesi del mondo, “Bad Guy” di Billie Eilish – con un piccolo aiuto del remix di Bieber – ha conquistato il primo posto negli Stati Uniti, e il singolo “10.000 Hours” con Dan + Shay ha ottenuto il più alto debutto in classifica per una canzone country nella storia della classifica Billboard Hot 100.

Nel 2017 la hit mondiale “Despacito Remix” ha battuto i record di streaming ed è diventato il video più visto di tutti i tempi. Grazie a “Despacito” e alla collaborazione con DJ Khaled “I’m The One” Justin è entrato nella storia della Billboard Hot 100 come primo artista a segnare nuove numero uno in settimane consecutive.

“Purpose” ha debuttato al primo posto in oltre 100 paesi in tutto il mondo e ha ottenuto una nomination ai Grammy 2016 come Album dell’anno. “Purpose” ha infranto i record globali di streaming e ha piazzato tre singoli consecutivi al primo posto negli Stati Uniti: “What Do You Mean“, “Sorry” e “Love Yourself“, che ha ricevuto una nomination ai Grammy per Record Of The Year. Alla fine del 2015, tutte e tre le tracce sono arrivate al primo, secondo e terzo posto nella classifica dei singoli britannici, superando un record precedentemente detenuto dai Beatles e facendo di Justin il primo artista a realizzare un’impresa del genere. Nel febbraio 2016 Justin ha vinto il suo primo Grammy: Best Dance Song per “Where Are You Now” contenuta in “Purpose”.

Justin Bieber, la cui carriera è iniziata nel 2009 con il successo mondiale 5x-platino “One Time“, è il primo artista a raggiungere oltre 10 miliardi di visualizzazioni su VEVO. Nel 2014 è stato classificato da Twitter come l’artista musicale più twittato dell’anno. Ad oggi ha pubblicato cinque album #1 e può vantare due film: Never Say Never (2011) e Believe (2013). Nel 2011 è stato nominato ai Grammy come Best New Artist. Nel 2013 Justin ha ricevuto il RIAA Diamond award per il singolo “Baby” del 2010 (12x-platino solo negli Stati Uniti) come singolo digitale più venduto di tutti i tempi.

www.justinbiebermusic.com