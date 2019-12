MATERA | Stili a confronto, Strauss e Liszt

Venerdì 20 dicembre, Museo Ridola

Stili a confronto, Strauss e Liszt

Protagonista il duo pianistico Roberto Metro-Elvira Foti. Rassegna di Matera in musica in collaborazione con l’ICO Magna Grecia, Basilicata Circuito musicale e MiBAC, il Ministero per i Beni e le Attività culturali. Ingresso libero.

Ultimo appuntamento con la rassegna cameristica “Stili a confronto” a cura del maestro Maurizio Lomartire. “Sulle rive del Danubio” è il tema musicale in programma venerdì 20 dicembre alle 20.00 nel Museo Ridola. Protagonista del cartellone promosso da Matera in musica in collaborazione con ICO Magna Grecia e con il sostegno di Basilicata Circuito musicale e MiBAC, il duo pianistico Roberto Metro ed Elvira Foti con musiche di Strauss jr e Liszt.

“Stili a confronto” ha debuttato lo scorso 20 ottobre scorso. Fra gli appuntamenti, all’interno del cartellone: “Contemporaneo romanticismo”, “Da Roma a Buenos Aires” e “Mysteria”. “Sulle rive del Danubio”, con musiche di Strauss Jr e Liszt eseguite dal duo pianistico Roberto Metro ed Elvira Foti, come ricordato, è l’ultimo evento in cartellone. Informazioni: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti de Marco 13 Matera, 0835.1973420. Sito: www.orchestramagnagrecia.it .