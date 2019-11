Per un nuovo scenario di Sviluppo possibile per la Basilicata l’idea è quella di un collegamento tra la SS 598 e l’A2 del Mediterraneo.

Se ne parlerà giovedì 28 a Villa d’Agri.

Il sindaco di Viggiano, Avv. Amedeo Cicala, per un rilancio socio economico della Basilicata e della Val d’Agri, ritiene necessario investire su nuove infrastrutture, come già suggerito nei giorni scorsi nel documento riguardante le proposte da portare al tavolo delle trattative per la rinegoziazione delle concessioni petrolifere Eni-Shell, inviato al Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi, al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed al Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala. Tra i vari punti del documento vi è anche la realizzazione di un collegamento stradale che possa fungere da nuova porta d’ingresso per la Regione e per la Val d’Agri, per collegare meglio le aree interne della Basilicata e uscire da un isolamento territoriale che ne influenza in negativo lo sviluppo.

«Penso che dopo tanto immobilismo – dichiara il primo cittadino di Viggiano – è il momento giusto per proporre nuove idee di crescita del territorio e soprattutto delle aree interessate dalle estrazioni petrolifere, in modo da dare risposte concrete alle richieste di sviluppo economico e sociale che le comunità aspettano ormai da tanti anni. Per questo motivo voglio condividere con tutti l’idea di una grande opera infrastrutturale che prevede la realizzazione di un collegamento veloce tra la SS 598 e l’autostrada A2 del Mediterraneo oltre al potenziamento del raccordo Saurina-Basentana. Condividerla con tutti i cittadini, con il mondo imprenditoriale e le Associazioni presenti sul territorio, perché è dal basso che devono partire le proposte per ricercare reali condizioni di sviluppo economico e sociale per la nostra Regione e la nostra valle.»

Questo importante progetto è finalizzato innanzitutto a creare un collegamento viario trasversale sicuro e veloce tra le regioni del sud ed in particolare tra la Basilicata, l’area meridionale della Campania, la Calabria e la Puglia avvicinando così la costa tirrenica a quelle ionica e adriatica.

Pertanto, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.00, nei locali del Centro Sociale di Villa d’Agri, si terrà l’incontro “UNO SCENARIO DI SVILUPPO PER LA BASILICATA” con la presentazione dell’idea progettuale relativa alla realizzazione del “RACCORDO VELOCE TRA SS 598 / A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO”. Interverranno anche i sindaci di Marsicovetere, Montesano sulla Marcellana e Padula, Marco Zipparri, Giuseppe Rinaldi e Paolo Imparato, oltre alla partecipazione di amministratori regionali, sindaci e amministratori locali.

Tutti cittadini sono invitati a partecipare.