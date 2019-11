PISTICCI: DA VENERDI 22 A MARTEDI 26 NOVEMBRE LA MISSIONE EUCARISTICA

PISTICCI. E’ iniziato questa mattina ed è in corso l’annunciata Missione Eucaristica nelle parrocchie di Pisticci centro a cui parteciperanno, oltre ai sacerdoti locali, una decina di missionari, ospiti della nostra comunità. In particolare il programma prevede per la giornata odierna ( venerdi 22 novembre) alle 18,30, nelle varie parrocchie, la celebrazione eucaristica con predicazione. In Chiesa Madre, con inizio alle ore 20, è prevista l’Adorazione eucaristica comunitaria. Per sabato 23 novembre invece, si inizia alle ore 18,30 con la celebrazione eucaristica, sempre con predicazione, e alle ore 21,00, nella chiesa di Sant’Antonio, Adorazione ed evangelizzazione con la partecipazione dei giovani, ragazzi e adulti. Una giornata particolare ed intensa quella di domenica 24 novembre, con la celebrazione eucaristica nelle varie parrocchie, con inizio alle ore 9,00 e alle ore 11,00 la celebrazione eucaristica con predicazione. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18,00, l’appuntamento è nella chiesa di Cristo Re del rione Matina, dove è in programma una Santa Messa interparrocchiale concelebrata dai parroci cittadini. In serata, ore 19,00, processione eucaristica del Corpus Domini attraverso le principali vie della città. Il corteo partirà dal piazzale di Cristo Re e si concluderà nella nuova cappella del patrono di Pisticci San Rocco, lungo il secondo tratto di corso Margherita. La giornata di lunedì sarà dedicata ad incontri con vari gruppi parrocchiali e del territorio, con in programma, una visita alle scuole cittadine. Nel pomeriggio, ore 17,30 nella chiesa di Sant’Antonio, incontro con tutti i gruppi parrocchiali del territorio. A seguire ( 18,30), la celebrazione eucaristica con predicazione agli Adoratori. La serata si concluderà nella chiesa di Sant’Antonio con l’Adorazione Eucaristica con particolare preghiera di guarigione. Ultimo giorno di missione, quella di martedì 26. Alle 18,30 la celebrazione eucaristica con predicazione e alle ore 21,00 la Diretta con Radio Maria per ….” Vivere l’Adorazione eucaristica perpetua”. Per l’occasione, un doveroso appello è stato rivolto ai fedeli, dai parroci cittadini, con l’impegno concreto per la fattiva partecipazione al particolare importante appuntamento eucaristico e per la sua buona riuscita.

