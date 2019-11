Il Sindaco di Matera ringrazia la città di Milano per la sua solidarietà

Il Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri esprime “viva gratitudine e ringraziamento” al Primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, al Piccolo Teatro e alla compagnia del Falstaff, per la decisione di devolvere alla città di Matera, l’incasso dello spettacolo del 29 novembre “Falstaff e il suo servo”.

“La città di Milano – ha sottolineato de Ruggieri – ci dimostra la sua generosità e la sua vicinanza con un gesto concreto di cui non posso che essere grato al Sindaco Sala e alla comunità che rappresenta. In un momento in cui gli eventi calamitosi hanno colpito pesantemente diverse aree del Paese, si tratta di un gesto che rinvigorisce i sentimenti di solidarietà nazionale che costituiscono un elemento fondamentale che unisce l’intera Italia”.