GRAVINA IN PUGLIA | Antenna di telefonia in via san Pio XII: ripartono i lavori

L’Ufficio Tecnico Comunale revoca il diniego

Potranno riprendere i lavori per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile in via san Pio XII.

L’Area Tecnica del Comune di Gravina in Puglia, attraverso provvedimento a firma del dirigente Michele Stasi, ha provveduto ad annullare il proprio precedente provvedimento di sospensione dei lavori di installazione dell’impianto destinato a sorgere sul tetto di un palazzo in zona Madonna delle Grazie. A fine Settembre, per quanto di competenza, Arpa Puglia aveva già rilasciato parere favorevole al posizionamento della struttura, certificando – a seguito delle verifiche richieste – il rispetto dei limiti di emissione elettromagnetica. L’Utc, invece il 4 Novembre scorso, aveva stoppato ogni attività, ritenendole in contrasto con il Regolamento comunale in materia di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi, adottato nel 2004. Da successivi e più approfonditi accertamenti, tuttavia, è emerso come il richiamato Regolamento sia da ritenersi disapplicato e sostanzialmente annullato per effetto di una sentenza del Tar resa nel 2010 in un giudizio avente a riguardo la legittimità dello stesso. Da qui, inevitabilmente, la scelta obbligata di revocare lo stop precedentemente imposto ai lavori.

Gravina in Puglia, 15 Novembre 2019