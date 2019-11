Trasferta in Salento per la DMB Pallavolo Villa D’Agri

Marsicovetere (08/11/2019, ufficio stampa) – La DMB pallavolo Villa d’Agri si prepara alla prima trasferta in terra di Puglia per questo campionato di Serie “C” maschile di volley.

Dopo la sconfitta della prima giornata rimediata tra le mura amiche contro la Trivianum ASD, la squadra allenata dai coach Dino Viggiano e Pinuccio Logiurato giocherà lontano da casa, nel match in programma domenica 10 novembre alle 16:30 al Palazzetto dello Sport in Piazza Palio a Lecce contro la CONAD LECCE ASD.

Quest’ultima è reduce dal buon esordio in campionato con il secco 3 a 0 rimediato sul difficile campo dell’ ASEM Bari e vorrebbe ripetersi nella prossima gara davanti ai propri tifosi.

Per la giovane compagine di Villa d’Agri si prospetta una trasferta impegnativa. Sarà un incontro difficile perché è la prima gara di campionato in assoluto che la DMB disputa in un campionato extraregionale, perché la Conad Lecce è una squadra tosta, avrà un buon tifo in un palazzetto pieno di supporter e poi ci sarà anche il fattore della trasferta lunga.

Si viene da una partita che, purtroppo, non è andata bene e quindi la speranza è quella di riscattarsi subito con una prestazione di livello e stare molto concentrati per cercare di esprimere il miglior gioco. Ripartire dal bel primo set della gara di esordio, accantonando gli errori commessi. Resettare e ripartire dai sistemi di gioco che spesso e volentieri si sono dimostrati un punto di forza nei campionati giovanili degli scorsi anni. Servirà, perciò, una grande prova per tentare di tornare a casa con punti pesanti in vista della sfida successiva.

La formazione della presidentessa Bianca Viggiano si presenta all’appuntamento di Lecce consapevole dei propri mezzi, con voglia di imparare e con l’auspicio di ben figurare.

Esser…Ci è un onore, seguite…Ci con amore, sostenete…Ci con calore.