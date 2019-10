TARANTO: 11 parcheggiatori abusivi sanzionati, uno denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere e tre denunciati per violazione del Daspo urbano

11 parcheggiatori abusivi sanzionati, uno denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere e tre denunciati per violazione del Daspo urbano: è l’esito dei controlli della Volante e del Commissariato Borgo degli ultimi giorni.

“L’attività del parcheggiatore abusivo – sottolinea il Questore Giuseppe Bellassai – oltre alla violazione della legge, si traduce in comportamenti aggressivi e invadenti che limitano la libertà dell’utente della strada nello svolgimento delle più quotidiane ed elementari attività anche familiari. E non si può neanche escludere che il fenomeno sia collegato alla criminalità organizzata che per il loro tramite esercita un controllo sul territorio. I controlli proseguiranno e saranno ancora più incisivi nei confronti di coloro che dimostrano indifferenza verso i provvedimenti amministrativi e le denunce di carattere penale”.

Individuato tra i controllati con molta probabilità il responsabile del taglio dei pneumatici nel parcheggio dello Stadio E. Iacovone in occasione dell’incontro di calcio “Taranto F.C. 1927 – Sorrento 1945” del 29 settembre scorso.

