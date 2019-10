MEMORIES dei MAROON 5 è la hit mondiale perfetta per le giornate uggiose!

Pubblicato giovedì 27 settembre a sorpresa, “MEMORIES” è il singolo con cui i MAROON 5 ci accompagneranno nelle stagioni più fredde dell’anno!

“MEMORIES”, che si sviluppa come una malinconica poesia accompagnata da una melodia essenziale e un testo evocativo, segna un momento di crescita creativa e personale per la band. Oltre ad avere sonorità più emotive rispetto ai lavori passati, il singolo affronta un nuovo tema per la band losangelina: il lutto.

A proposito di “MEMORIES”, il frontman ADAM LEVINE ha infatti commentato: “in un mondo sempre più folle, cerchiamo di ritagliarci un momento per pensare a coloro che amiamo e per ricordare chi purtroppo abbiamo perso”.“Here’s to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you’re not, cuz the drinks bring back all the memories of everything we’ve been through…and the memories bring back you.”

I MAROON 5, vincitori di tre GRAMMY AWARDS, tornano dopo l’enorme successo di “Girls Like You” feat. Cardi B (Top 3 radio in Italia, oltre 2.3 miliardi di views e oltre 915 milioni di stream, Triplo disco di Platino in Italia e Top 5 della classifica globale di Spotify), dopo il lungo tour negli USA a supporto del disco “Red Pill Blues” (disco d’Oro in Italia, i cui singoli “Don’t Wanna Know” feat. Kendrick Lamar e “What Lovers Do” feat. SZA hanno ottenuto la certificazione di Triplo disco di Platino e si sono posizionati nella Top 10 dell’Airplay italiano) e dopo l’indimenticabile show al Super Bowl.