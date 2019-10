RIKI è tornato… ma solo per “GOSSIP”

Il 9 ottobre torna Riccardo “Riki” Marcuzzo con il nuovo singolo Gossip, prodotto da Riccardo Scirè, disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download.

Il cantautore milanese, che nel 2017 è stato l’artista italiano che ha venduto più dischi, con oltre 310.000 copie fisiche, sorprende tutti con un sound tutto nuovo: «È un cambiamento molto evidente e completo. Sono cresciuto e negli ultimi due anni ho fatto tante esperienze forti, che inevitabilmente hanno cambiato anche i miei gusti musicali», racconta Riki.

Con i primi album Perdo le parole e Mania, e i relativi singoli, ha ottenuto 8 dischi di platino: «Quei progetti, usciti nello stesso anno, sono di fatto il best of della mia vita musicale fino ai 25 anni. Per questo nuovo lavoro, invece, ho avuto il tempo di guardarmi dentro e scoprirmi inevitabilmente più maturo».

Gossip è un crossover RnB, Pop e Rap, difficile da definire, ma sicuramente con un’identità forte e ben distinta: «È la fotografia di una serata qualsiasi dei giorni nostri, dove apparire sembra essere l’unica vera ossessione. Nelle relazioni personali si ragiona solo per gossip: che tu sia un personaggio pubblico da milioni di follwer o un perfetto sconosciuto da poche decine, le dinamiche sono le stesse. Ormai questa ci sembra la normalità, ma non dovrebbe essere così», spiega Riki.

Per tutto il 2018 Riki è stato in tour in Sudamerica: in Argentina ha suonato all’Ippodromo Palermo di Buenos Aires davanti a 25 mila persone, mentre in Messico ha collaborato con i Reik (Latin Billboard Music Awards 2019, Latin Grammy Awards 2009, LOS40 Music Awards 2018, 4 Mtv Music Awards Latinoamérica), e a Miami con i CNCO (3 Latin American Music Award).

Il pezzo è stato registrato tra i BlackRock Studios di Santorini, La Pineta Recording di Bolgheri, sulle Dolomiti e a Milano nello studio di Riccardo Scirè: «Su Gossip abbiamo lavorato per un anno, arrivando ad averne quasi quaranta versioni differenti; nessuna di queste però ci convinceva a pieno – dice il produttore – Il pop internazionale sta attraversando una fase di cambiamento radicale e non avendo modelli di riferimento precisi abbiamo scelto di metterci in discussione, cercando un’evoluzione del pop secondo i nostri gusti, mixando gli elementi vocali dell’Rnb a un sound da club, tra l’hip hop di Tyga e l’edm di Skrillex».

Gossip è stato mixato da Jaycen Joshua, guru del mix engineering della west coast, che tra gli altri ha lavorato con Justin Bieber, Jennifer Lopez, Travis Scott, Ed Sheeran, Rihanna, Katy Perry, Ariana Grande, Miley Cyrus, Jay-Z, Justin Timberlake, Ricky Martin, David Guetta e Luis Fonsi per Despacito.