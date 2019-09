GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE SI INAUGURA A PALAGIANO LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA ROMPIAMO IL SILENZIO

Sarà la mostra-installazione “Com’eri vestita?” ad inaugurare l’apertura a Palagiano dello sportello antiviolenza “Rompiamo il silenzio”: appuntamento a giovedì 26 settembre, ore 18, presso il Vecchio Municipio.

Un punto di riferimento a tutela delle donne vittime di violenza, un nuovo sportello che garantisce la presenza più capillare del servizio antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Massafra, un ulteriore spazio per accogliere le donne e fornire loro servizi di ascolto e accoglienza, affinché si possa fare un passo avanti nell’emersione della violenza sulle donne.

Nasce a Palagiano lo sportello antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”: grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Luce&Sale di Palagiano che ha messo a disposizione la propria sede (in Via Oberdan, 7), a testimonianza dell’importanza di costruire una rete con le realtà territoriali, lo sportello svolgerà la funzione di filtro e primo accesso per le donne che si rivolgeranno ad esso, grazie alla presenza dell’Equipe Multidisciplinare del Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”, che da anni opera nei comuni dell’ambito.

L’inaugurazione è fissata per giovedì 26 settembre, alle ore 18, presso il Vecchio Municipio (a pochi passi dalla sede dello sportello), luogo prescelto per ospitare “Com’eri vestita?”, la mostra-installazione itinerante promossa da Libere Sinergie di Milano per destrutturare i pregiudizi affinché una donna vittima di stupro non debba più sentirsi rivolgere quella domanda. A tagliare il nastro di questa doppia inaugurazione, il Sindaco di Palagiano, il dott. Domiziano Lasigna, la responsabile UDP Territoriale di Massafra, la dott.ssa Maria Rosaria Latagliata, la responsabile dei Centri Antiviolenza Sud Est Donne, la dott.ssa Angela Lacitignola e la consulente per il sistema azione di rete di Sud Est Donne, la prof.ssa Rosy Paparella.

La mostra “Com’eri vestita?” sarà visitabile dal 26 al 29 settembre, dalle ore 17 alle ore 20; mentre gli istituti scolastici che dovessero farne richiesta potranno accedere la mattina dei giorni 27 e 28 settembre, dalle ore 10 alle ore 12.

Lo sportello antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”, aperto grazie al sostegno della Regione Puglia, del Comune di Palagiano, dell’Ambito Territoriale di Massafra e in collaborazione con l’Ass. Luce&Sale, sarà attivo nei giorni del martedì (dalle ore 9 alle ore 11) e il giovedì (dalle ore 17 alle ore 19) presso la sede di Via Oberdan n. 7 e offrirà alle donne vittime di violenza, nella garanzia della più assoluta privacy e gratuita, servizi di ascolto e sostegno psicologico, sociale e legale, informazioni e contatti sulla rete dei servizi di prevenzione e contrasto presenti nel territorio.

E’ attivo il numero di telefono, raggiungibile h24: tel. 331 7443573