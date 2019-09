VINCENZO ROMANO TEAM MANAGER DELL’UNIONE  REGIONALE CUOCHI LUCANI

E’ il pasticcere Vincenzo Romano, il nuovo team manager dell’Unione regionale cuochi lucani. L’incarico, della durata di quattro anni, è stato voluto fortemente da tutto il consiglio direttivo. Classe 1985, lucano doc e pasticcere “felice ed orgoglioso di fare un lavoro che è un’arte virtuosa ed una entusiasmante passione”, Vincenzo Romano nel 2017, insieme al team Basilicata ha partecipato ai Campionati italiani di cucina e con il suo dolce “Lucania 3.0” si è aggiudicato l’entrata nella Nazionale Italiana Cuochi (NIC) in qualità di pasticcere. Nel 2018 ha vinto le medaglie d’oro e d’argento al Culinary World Cup in Lussemburgo. E’ un alto formatore F.I.C. e vanta al suo attivo l’aver lavorato tra i migliori ristoranti Michelin e private club d’Italia e d’Europa. Un uomo fortemente attento alla formazione, tenace, determinato e pronto a raccogliere le sfide che si presentano, come aprire, insieme alla sua famiglia, la “Pasticceria Romano”, nella sua città natale Tiera di Potenza. Un luogo “dove poter ammirare ma soprattutto gustare le sue creazioni vincitrici di innumerevoli premi ed i classici e non solo della pasticceria italiana”. Tra gli obiettivi del suo mandato “la formazione delle nuove leve e la promozione dell’agro-alimentare lucano”. Poi un ringraziamento. “ Innanzitutto al presidente dell’URCL Rocco Giubileo e a tutto il consiglio direttivo per la carica della quale sono stato investito – racconta Vincenzo Romano – con grande senso di responsabilità e dovere mi impegno a portare avanti l’ottimo lavoro svolto dal mio predecessore e ove possibile di apportare migliorie che possano portare sempre più in auge il team”. Romano ed il team Basilicata saranno presenti a Matera il prossimo 13 ottobre alla Festa del cuoco, un evento nazionale, di scambio culturale tra tutti gli associati della F.I.C., dove cureranno i piatti della cena di gala. Un grande palcoscenico per tutto il team.

