REGIONE BASILICATA – Rosa: perplesso per dichiarazioni attribuite a Nicola Benedetto

“Ho letto questa mattina alcune parole che sarebbero state attribuite a Nicola Benedetto e sono rimasto perplesso. Benedetto sa bene quanto peso ha avuto il curriculum vitae del Presidente Bardi, anche quanto al suo profilo culturale e morale, nella scelta che lo ha portato alla candidatura da parte del centrodestra”. Lo afferma l’assessore Gianni Rosa. “Non è solo e soltanto per essere arrivato ad essere Generale che la coalizione, di cui Benedetto fa parte, ha sostenuto Bardi ma per tutte quelle qualità che hanno fatto di Bardi un ottimo Generale. Un Generale di cui andare fieri. E le qualità di grande uomo che stiamo scoprendo nella sua attività di tutti i giorni dimostrano che la coalizione ci ha visto giusto”, prosegue Rosa. “La dialettica politica è sana quando fatta in modo costruttivo, non da un palco ma, visto che Benedetto è stato militare, sul campo di battaglia, viso a viso e fianco a fianco. Sono certo che Benedetto quale imprenditore di successo riconosca che, in una coalizione, è meglio costruire ponti che muri”.

