DA MATERA AL FUTURO: INIZIA IL VIAGGIO DELLA MARATONA DELLA CULTURA E DEI POPOLI PER UNO SVILUPPO INCLUSIVO E SOSTENIBILE

Il 10 settembre a Matera, alle ore 11.30, presso Casa Cava, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Maratona della Cultura e dei Popoli. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Advantage e dal suo Presidente Francesco Confuorti, in collaborazione con il Consolato Onorario della Repubblica del Kenya. L’evento gode del patrocinio della città di Matera. L’evento è mirato a promuovere la cultura dei popoli e le tradizioni attraverso mostre, concerti, forum incentrati sui temi della sostenibilità̀ ambientale e sociale, l’inclusione, la consapevolezza di genere e l’innovazione, che sono alla base dell’operato della Fondazione Advantage.

La prima edizione della Maratona si svolgerà̀ tra il 2019 e il 2020 a Matera, dedicata a Nelson Mandela, Capitale Europea della Cultura 2019, e si terrà in numerose altre città. Nel corso della conferenza, sarà presentato il comitato organizzativo e scientifico e il processo di identificazione dei criteri per selezionare la prossima città ospitante. La Maratona della Cultura approderà̀ in altre città italiane, come Milano, Genova e Firenze, e in altre località̀ in tutto il mondo, con particolare attenzione all’Africa.

Le linee guida per la scelta della prossima sede della Maratona, saranno individuate e ispirate ai principi che animano la Fondazione Advantage e la Maratona stessa: cultura, sostenibilità, inclusione, tradizioni dei popoli, creatività, eccellenza delle arti e innovazione, e altri criteri, che verranno identificati dal Comitato e che definiranno l’attrattività e la peculiarità di ciascuna città.

Sarà presentato anche il Comitato Scientifico, che si occuperà di esaminare e declinare le linee guida, per il Comitato Organizzativo. Si declineranno le tematiche della sostenibilità e dell’ambiente, a partire dall’acqua e dalla sua scarsità, dal suo rapporto con il mondo, i territori e le persone, fino ad arrivare alla proposta di rendere la Basilicata la regione-pilota per capacità di conciliare sviluppo e sostenibilità ambientale, sociale ed economica e innovazione.

L’iniziativa sarà anche il momento per presentare la piattaforma Advantage.green, un marketplace e una community innovativa B2B e B2C di aziende e consumatori sostenibili.

Alla conferenza, prenderanno parte le autorità, esponenti del mondo delle istituzioni e della diplomazia, università e ricerca, associazioni imprese, altre istituzioni culturali e rappresentative del territorio.

Previsti nella giornata una serie di eventi, tra cui la proiezione su invito del film dal Titolo: ” You will die at twenty ” (tit. it.: “Segnato dal Destino”), dell’autore Amjad Abu Alala https://www.tiff.net/events/you-will-die-at-twenty in programma presso Casa Cava, alle ore

18:00.

A chiudere la giornata, alle 20, presso la Chiesa di San Pietro Barisano, nel setting della mostra Aion nei Sassi e delle opere dell’artista Louise Manzon, un concerto con arie d’opera, con la partecipazione di Angelica Disanto, soprano, Stefano Colucci, tenore e Romolo Saccomanni al pianoforte.

PROGRAMMA CONCERTO ARIE D’OPERA

Bellini “ Qui la voce sua soave…vien, diletto ” (I Puritani) soprano Verdi “ Dei miei bollenti spiriti ” (La traviata) tenore Verdi “ Parigi o cara ” (La traviata) duetto Donizetti “ Quel guardo il cavaliere ” (Don Pasquale) soprano Donizetti “ Una furtiva lagrima ” (Elisir d’amore) tenore Rossini “ La Tarantella ” duetto Gounod “ Je veux vivre ” (Romeo e Giulietta) soprano Verdi “ La donna è mobile ” (Rigoletto) tenore Verdi “ Il brindisi ” (La traviata) duetto

Angelica Disanto soprano

Stefano Colucci tenore

Romolo Saccomanni pianoforte

Martedì 10 settembre

Chiesa di San Pietro Barisano ore 20