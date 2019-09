AIELLO VENERDÌ 6 SETTEMBRE PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO. DISCO NOVITA’ SU RADIO LASER

DOPO AVER AVVELENATO LE RADIO, YOUTUBE E LO STREAMING CON

“ARSENICO”

AIELLO

VENERDÌ 6 SETTEMBRE PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO



LA MIA ULTIMA STORIA

GIA’ DISPONIBILE IN PREORDER SU ITUNES E IN PRESAVE SU SPOTIFY

https://SMI.lnk.to/lamiaultimastoria

“…Ed ho comprato una maglia più larga e c’è spazio per te,

avvicinati al petto, le scarpe nuove come piacciono a te,

ma le userò per correre lontano…”

E’ già disponibile in preorder su iTunes e in presave su Spotify “La mia ultima storia” (Sony Music”), il nuovo singolo di AIELLO che sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 6 settembre.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di “Arsenico”, che ha raggiunto quasi 6 milioni di stream su Spotify e il cui videoclip ha ottenuto 3.5 milioni di views, ed anticipa il primo album di Aiello, che ama definire la sua musica un threesome di indie, pop e r’n’b originale e contemporaneo.

«“La mia ultima storia” è la storia di tutti, almeno una volta»

Aiello torna a raccontare l’amore alla sua maniera, con una ballad che non è la solita struggente canzone sui sentimenti. La sua scrittura è originale e contemporanea, i suoni spaziano dal pop al soul con un forte retrogusto indie. Tutto questo rende il giovane cantautore il volto del nuovo pop italiano. Nel testo l’artista si sofferma sui quei ricordi dal sapore dolceamaro impossibili da dimenticare: Parigi, l’ultima neve a Roma, i profondi occhi verdi da cui adesso, con un paio di scarpe nuove, tenta di fuggire. Una canzone intensa e malinconica con cui Aiello non esprime rancore, tristezza o nostalgia per una relazione ormai finita, quanto piuttosto il forte bisogno di correre via e vedere nuova luce.

Biografia

Cosentino di nascita, romano di adozione, AIELLO ha iniziato a studiare pianoforte e violino a 10 anni mostrando da subito interesse per i grandi nomi della scena soul. A 16 anni scrive i primi testi e nel 2011 pubblica la sua prima canzone “Riparo”, alla quale seguono altri due singoli dall’impronta pop-autoriale. Nella primavera 2017 pubblica “Hi-Hello”, il suo primo EP, un progetto indie-pop, elettronico, anticipato dal singolo “Come Stai”. La canzone resterà per diverse settimane al numero uno della classifica Radio Airplay (Rockol), “Absolute Beginners”.

Nel 2019 esce il brano “Arsenico” che, insieme al nuovo singolo “La mia ultima storia”, anticipa il primo album del cantautore, un mix originale di indie, pop e r’n’b.