Miss Italia 2019: Ilaria Petruccelli è Miss Cinema Puglia

Dopo aver conquistato l’ambita fascia di Miss Foggia 2019 in una piazza Cesare Battisti gremita di gente, Ilaria Petruccelli, 18enne cerignolana, è stata incoronata a Torremaggiore (Fg) venerdì scorso, Miss Cinema Puglia 2019, staccando il biglietto per le Prefinali nazionali del 80esimo Concorso Nazionale di Miss Italia.

La vincitrice della selezione provinciale sabato scorso allo Sporting Club di Siponto è Maria Campaniello.

Migliaia di spettatori hanno assistito e accompagnato con il loro applausi le ragazze pugliesi sulla passerella di Miss Italia, nello spettacolo itinerante dedicato all’anniversario del Concorso, che quest’anno compie 80 anni.

Sono stati percorsi gli ultimi 80 anni della storia, della tradizione e del costume italiano, grazie anche ai pezzi cantati di Marco Rollo, conduttore di punta della trasmissione radiofonica “All u can eat” di Radio Crik Crok.

Sempre esilaranti sono state le gag di Antonio Tirelli, finalista del talent di comici “Eccezionale veramente” di Diego Abatantuono e partecipante alla trasmissione di successo “Colorado” che ha giocato con le Miss e con tutto il pubblico.

Andrea e Matheus, grazie alle loro danze calde del Brasile e ai giochi di fuoco hanno regalato momenti di vero spettacolo con le loro uniche esibizioni.

Fiore all’occhiello della serata è stata la partecipazione di Miss Puglia 2018, Antonia Fracasso, quarta classificata nella finalissima nazionale di Miss Italia 2018, che ha dimostrato spiccate capacità di presentatrice accanto a Marco Rollo e ad Antonio Tirelli.

Il tutto è organizzato, magistralmente, dall’agenzia “Parole & Musica” di Mimmo Rollo, da più di venti anni esclusivista per la Puglia del concorso Miss Italia.

È possibile iscriversi al concorso seguendo le istruzioni sul sito web nazionale www.missitalia.it.

Alle selezioni possono partecipare, come sempre gratuitamente, le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto) e i 30 anni (entro il 31 dicembre), mamme, miss sportive e coloro che, nate in Italia da genitori stranieri, non siano ancora in possesso della cittadinanza italiana.

Aggiornamenti e foto sulla pagina fb ufficiale: missitaliapuglia.