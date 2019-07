ASM, a Tinchi il Direttore Generale incontra il Sindaco e il Comitato Difesa dell’Ospedale

Presso l’Ospedale Distrettuale di Tinchi il Direttore Generale dell’ASM Dr. Joseph Polimeni, ha incontrato il presidente del Comitato Difesa Ospedale Sig. Giuseppe Cisterna e il Sindaco di Pisticci Avv.ssa Viviana Verri.

Il tema principale dell’incontro è stato l’iter di completamento dei lavori di ristrutturazione antisismica dell’Ospedale e la ricollocazione idonea dei servizi sanitari ambulatoriali al piano terra del padiglione, spostandoli da dove in passato sono impropriamente sono stati collocati. Si è, tra l’altro, concordato come sia assolutamente necessario anche prevedere una nuova area per la riabilitazione estensiva con i necessari spazi dedicati.

E’ stato affrontato anche il tema della piscina per l’idrochinesiterapia che è stata realizzata ormai da circa 15 anni e, sebbene inaugurata, non è mai entrata in funzione. Il Direttore Generale ha chiesto all’Area Tecnica dell’Azienda di reperire il progetto ed il collaudo a suo tempo fatti e di valutarne assieme alla UOC di Fisiatria se oggi è efficacemente utilizzabile in sicurezza anche alla luce che ormai tali prestazioni terapeutiche non sono più contemplate nei LEA. L’Area Tecnica ha preso l’impegno di concludere nel più breve tempo possibile i suddetti lavori per la piastra ambulatoriale, cercando di velocizzare i tempi per il collaudo tecnico e amministrativo e l’acquisizione della relativa documentazione da parte del genio civile. La data di ultimazione dei lavori è prevista per il prossimo mese di Ottobre.

Si è poi affrontato il tema del destino del resto dell’ospedale di Tinchi: sul tema il Direttore Generale e il Sindaco hanno convenuto che è necessaria una ridefinizione e un aggiornamento della cornice di programmazione sanitaria che individui espressamente la mission del nosocomio (in passato erano stati ipotizzati un reparto post-acuzie per la riabilitazione cardiopolmonare e neuromotoria).

Su proposta del Comitato il Dr. Polimeni ha dato mandato al Direttore di Distretto Dr. Vincenzo Amoia di aggiornare l’organizzazione del percorso per il piede diabetico e quello di vulnologia in rete con le altre strutture di riferimento.

“E’ stato un incontro proficuo che ha fatto finalmente chiarezza. Le iniziative dell’ASM vanno nella direzione delle domande poste dal Comitato nel sopralluogo tenuto con l’assessore Regionale dr. Rocco Leone”. E’ quanto dichiara il rappresentante del Comitato, sig. Giuseppe Cisterna. “Siamo soddisfatti – ha aggiunto Cisterna – anche se vigileremo sulle criticità dei servizi perché il problema rimane legato anche al personale e allo sblocco delle assunzioni. Abbiamo anche chiesto di potenziare le risorse del laboratorio analisi e quelle della MOC.”

Il Direttore Generale ha promesso di tornare a Tinchi tra alcune settimane a verificare l’andamento dei lavori e la rimodulazione dei percorsi sanitari.