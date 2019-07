Scariche Sonore, a Crispiano arrivano i Kalinka

Un live al ritmo coinvolgente di patchanka e folk è quello che attende il pubblico questa settimana a Crispiano. Sono i Kalinka gli ospiti di giovedì 25 luglio per la rassegna musicale Scariche Sonore, giunta alla sesta edizione e organizzata dall’associazione Symposium Arte. Come sempre, il concerto avrà luogo in piazza San Francesco. Il live è gratuito e comincerà alle 22. Per info e prenotazioni tavoli: 099.4005927.

Kalinka è la musica che guarda il Mediterraneo, mare che ci separa da chi è sull’altra sponda, luogo dalle tante contraddizioni ma ricco di speranza e colori. Il lavoro della band nasce dalla riflessione sul perché le politiche territoriali sono incentrate su una decrescita sociale. Da qui il tributo a tutti quegli artisti che a vario titolo hanno dato voce al cambiamento. Musiche folk che ripropongono il raggamuffin dei 99 Posse, la musica d’autore di Vinicio Capossela, la patchanka di Manu Chao e il folk-rock di Mannarino e della Bandabardò. E poi il ricordo del passato attraverso i grandi interpreti della canzone italiana come Dalla e Celentano, fino ad arrivare ai balli tradizionali russi e greci, senza dimenticare la musica tradizionale salentina. In generale, uno sguardo attento verso le culture che circondano la nostra terra.

I membri del gruppo sono Gigi Marra (voce e chitarra), Michele Bianco (fisarmonica), Andrea Antonaci (chitarra), Gabriele Gatto (basso) e Luigi Luperto (batteria).