RACCOLTA DEI RIFIUTI A CASTELLANETA, RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

In vista dell’entrata in servizio del nuovo gestore di igiene urbana e raccolta dei rifiuti del Comune di Castellaneta, in programma il prossimo 17 luglio, Ciclat Ambiente è alla ricerca di operatori ecologici e autisti per il potenziamento del personale, in particolare per il periodo estivo.

Le selezioni del personale sono a cura di Openjobmetis: per candidarsi è necessario presentarsi alla filiale di Taranto, sita in via Pitagora 104 muniti di curriculum vitae, carta d’identità e codice fiscale tassativamente nei giorni 8, 9 o 10 luglio, tra le 10.00 e le 12.00 e le 15.00 e le 17.00. I candidati positivamente selezionati saranno presentati a Ciclat Ambiente: alcuni saranno assunti dal 17 luglio, altri verranno inseriti in banca dati per successive contrattualizzazioni, anche per motivi sostitutivi.

I Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

• attestato di disoccupazione e pronta disponibilità all’impiego;

• assenza di condanne penali (i Somministrati verranno impiegati nell’ambito di un cantiere pubblico: segnaliamo fin da subito che i loro nominativi verranno comunicati alla competente Prefettura);

• patente C – CQC (per la mansione di autista)

• disponibilità da metà luglio e per i mesi estivi (non è prevista alcuna interruzione dell’attività);

• minima esperienza nella mansione.

Saranno inoltre particolarmente apprezzati candidati con le seguenti caratteristiche:

• domicilio o residenza in prossimità di Castellaneta;

• maggiore esperienza nella mansione.

Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006).

Per maggiori informazioni:

Operatori ecologici – https://candidati.openjobmetis.it/index.php?mod=adv&fcz=1&exec=advshow&set=read&cerca=2&id=89876

Autisti – https://candidati.openjobmetis.it/index.php?mod=adv&fcz=1&exec=advshow&set=read&cerca=2&id=89878

I candidati sono invitati a leggere sul sito www.openjobmetis.it l’informativa privacy (Regolamento UE 679/2016 – D. Lgs. 196/2003).