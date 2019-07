Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino augura buon lavoro al nuovo questore di Potenza

Gli auguri di buon lavoro al nuovo questore di Potenza, Dottoressa Isabella Fusiello, sono stati espressi dal Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino. Un augurio che Guarino rivolge contestualmente, per le nuove responsabilità che si appresta ad assumere, anche al questore Alfredo Anzalone che ha appena lasciato il proprio incarico in città, con un vivo ringraziamento per il lavoro svolto sul nostro territorio.

“Le questioni della sicurezza – ha aggiunto Guarino, che stamattina ha ricevuto in Provincia il nuovo questore– ricoprono un ruolo importante per la crescita e per la civile convivenza della nostra comunità. Un obiettivo che si raggiunge certamente con l’azione di repressione dei reati e delle condotte devianti e di contrasto alle attività criminali. Ma il successo di tale azione è strettamente connesso alla capacità di trovare adeguato supporto e condivisione di obiettivi nell’attivo sostegno delle istituzioni e della società”.

“Non ci sfugge inoltre – ha concluso il Presidente della Provincia – l’importanza del fatto che, a ricoprire il ruolo di questore di Potenza, oggi sia stata chiamata una donna. Una novità importante su questo territorio, che segna anche un avanzamento culturale nella nostra comunità”.