Il presidente Bardi lunedì a Filiano per consegna alloggi Ater

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi parteciperà lunedì 1 luglio in località Dragonetti, a Filiano, alla cerimonia di consegna di 18 alloggi realizzati dall’Ater per altrettante famiglie. All’appuntamento – in programma alle ore 11 – interverranno anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, il sindaco di Filiano, Francesco Santoro e l’amministratore unico dell’Ater, Domenico Esposito. La peculiarità degli alloggi che saranno assegnati sta nel fatto che sono stati costruiti con tecniche di bioedilizia sperimentale e all’avanguardia ,all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Gli intonaci, ad esempio, sono stati realizzati con materiale proveniente da indumenti riciclati, mentre le strutture sono dotate di tetti fotovoltaici integrati.

