Calcio a 5 – serie B: il Real Team Matera presenterà sabato il nuovo staff tecnico

Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi la fusione con la Amici del Borgo MT, il nuovo Real Team Matera si appresta a presentare lo staff tecnico che guiderà la formazione per il prossimo campionato di calcio a 5 di serie B e per quello under 19. La società invita pertanto la stampa così da poter svelare i nomi ed illustrare anche i particolari dell’accordo che i due sodalizi hanno ufficializzato di recente: l’appuntamento è per domani, sabato 29 giugno alle 10:30, nella sala riunioni dell’Agenzia Sefim, a Matera, in via Dante Alighieri 38.

