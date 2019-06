Matera 2019, selezionati altri 9 Progetti di Comunità

Nel terzo incontro della Commissione che valuta i progetti candidati alla “Chiamata Pubblica dei Progetti di Comunità” lanciata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, sono stati selezionati 9 nuove attività. Ad oggi, in totale, sono 27 le proposte progettuali, tutte ideate e realizzate dai cittadini per i cittadini, frutto di dinamiche di rete e collaborazione.

I nuovi progetti selezionati sono i seguenti:

“Dalla vergogna all’orgoglio – Racconti dalla Basilicata Arcobaleno” (Associazione Agedo Matera)

“BARAKKA. Una casa con niente”(Associazione ARCI Iqbal Masih)

“Magna Grecia 2019” (Associazione culturale “IdealMente”)

“ONDA PRIDE PER MATERA PRIDE 2019” (Associazione RiSvolta Matera)

“Aversi a cuore” (Avis Comunale Vietri di Potenza “Carmine Pascaretta”)

“Cineforum in Periferia” (Il Quartiere si muove)

“ComopostiAMO Matera” (OpenLab Matera)

“FutureStreetLights” (Pro Loco Castel Lagopesole)

“Gran Torneo dei Quartieri – Sfide di Pallavolo” (Volley Academy Matera ASD)

Dei 27 progetti approvati sono già 10 quelli avviati, di cui ancora 3 in corso di svolgimento. Le iniziative proposte, tutte rintracciabili sul calendario ufficiale Matera Events nella sezione Progetti di Comunità, spaziano da manifestazioni di un unico giorno, come la Cena d’Estate svoltasi a Montescaglioso lo scorso sabato, a progetti composti da più appuntamenti, come il laboratorio SeminiAMO per la costruzione di un erbario urbano che si sta svolgendo a Genzano di Lucania o la rassegna di appuntamenti del LUDOPARK, la ludoteca ambulante che sta attraversando la regione per creare nuovi momenti di convivialità e scambio tra cittadini di tutte le generazioni.

Durante le 18 giornate di incontri già avvenuti si è registrata una media di 150 partecipanti ad incontro (l’affluenza spazia dai 50 fino ai 300 partecipanti) , con un totale di circa 2500 cittadini coinvolti. Tale dato numerico si unisce alla capacità dei progetti di comunità di ingaggiare e trasformare tante realtà in funzione della realizzazione di un obiettivo comune, rafforzando le dinamiche di rete e favorendo l’acquisizione di nuove relazioni e competenze.

La Chiamata Pubblica dei Progetti di Comunità è ancora aperta: le idee progettuali potranno essere presentate fino al 30 luglio 2019 utilizzando il formulario disponibile sul sito della Fondazione Matera Basilicata 2019 nella sezione “Mettiti in gioco” (link https://www.matera- basilicata2019.it/it/mettiti- in-gioco/entra-nella- community/chiamata-pubblica- progetti-di-comunita.html) .

L’elenco dei nuovi progetti selezionati con l’indicazione del contributo assegnato è disponibile sul sito ufficiale www.matera-basilicata2019.it sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/ Avvisi Pubblici” ( link https:// amministrazionetrasparente. matera-basilicata2019.it/ download/https:/ amministrazionetrasparente. matera-basilicata2019.it/ download/dd-n23_19_allegato-a_ ulteriori9progetti- 5d10adb8b5d09.pdf )

