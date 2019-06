Gravina: Il 26 e 27 Giugno disinfestazione delle alberature

Su iniziativa del Comune di Gravina in Puglia, sotto il coordinamento del Servizio Municipale Ambiente, il 26 e 27 Giugno avrà luogo la disinfestazione delle alberature presenti sul territorio comunale. Gli interventi, già da tempo pianificati, saranno portati a termine in nottata, tra l’una e le sei, da personale e mezzi della società Verdidea. Saranno poste in essere, nello specifico, azioni di lotta ai parassiti con irrorazione fogliare con atomizzatore a cannone. Il sistema prescelto sfrutta la funzione clorofilliana delle piante, garantendo un’omogenea distribuzione del prodotto dal tronco a tutti i tessuti fogliari e un’azione prolungata nel tempo.

