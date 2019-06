THE MAGNETICS FEAT. TONY DALLARA – ” COME PRIMA “

The Magnetics sono una band Italiana formata nel 2017 dal frontman OLLY RIVA già leader degli Shandon e dei Soulrockets. Il sound dei Magnetics è un mix di sonorità vintage Jamaicane tra cui SKA anni 60, Rocksteady, early Reggae, ma tutto in una cornice Soul e Rhythm N Blues.

The Magnetics, ritornano con un vero e proprio 45 giri digitale, con tanto di lato A e lato B.

Sul lato A troviamo una cover della celebre “Come Prima ” di Tony Dallara, il quale partecipa al brano come Guest d’eccezione.

Sul lato B invece, il brano in inglese “Coffee & Sugar“.

“Coffee & Sugar” è anche il titolo dell’album, uscito worldwide per la Grover Records, storica etichetta ska rocksteady, e in Italia per Ammonia Records.

Il riscontro è stato immediato e la band è stata invitata allo Ska Wars in Messico (Novembre 2019) e all’International Ska Festival di Londra (Aprile 2020).

Tutti in piedi.Si balla !!!

