Fanelli, subito incontri con organizzazioni per potenziare Logistica

L’assessore regionale: potenziare i punti di contatto tra la domanda proveniente anche da mercati esteri e in espansione e l’offerta. Un ruolo decisivo potrà averlo la Zes

“Mi impegno da subito a calendarizzare incontri dedicati con le organizzazioni professionali e gli operatori di settore per rafforzare, attraverso business plan specifici, potenziali flussi di traffico, rotte di destinazione delle merci e settori produttivi che faranno da traino, i punti di contatto tra la domanda proveniente anche da mercati esteri e in espansione e l’offerta”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, che ieri è intervenuto a Matera in un incontro sulle infrastrutture materiali e immateriali durante il convegno organizzato da Agrinsieme denominato “Grow”, alla presenza del ministro Centinaio..

“La logistica – ha continuato Fanelli – è un servizio che se caratterizzato da efficacia ed efficienza diventa fattore propulsivo per aumentare la competitività delle nostre imprese agricole. In questo contesto un ruolo decisivo potrà spettare alla Zes ionica, appena istituita da decreto ministeriale, che si candida ad essere il volano di progetti infrastrutturali decisivi per le future sfide imprenditoriali e commerciali”.