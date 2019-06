Policoro: Inaugurazione della Scuola Calcio Academy PICERNO

Prende ufficialmente il via la Scuola Calcio Academy PICERNO guidata dal responsabile tecnico Giovanni IANNELLA. Martedì 11 giugno alle ore 19:00 presso la sala convegni della chiesa Buon Pastore di Policoro, alla presenza dei vertici della società dell’ Az Picerno e delle famiglie che hanno già aderito all’ importante progetto, si inaugura la sede policorese. Per la Società dell AZ PICERNO saranno presenti il Vice Presidente Gianvito Curcio, il D.G. Enzo Mitro e l’ Allenatore in seconda NICOLA Tramutola che spiegheranno le motivazioni che hanno portato il Picerno a scommettere su Policoro e sulle sue eccellenze tecnico sportive del mondo del calcio.

L ’Academy vuole essere un importante percorso formativo per i giovani calciatori, guidati da personale di alta specializzazione, grazie alle quali si avrà la possibilità di acquisire competenze importanti nel settore calcistico. Il Picerno, è una delle realtà calcistiche lucane con il più ampio e partecipato settore giovanile e da oggi anche il versante Jonico potrà essere parte fondamentale del Picerno acquisendone metodo e arricchendone il vivaio.

Per tutti gli interessati a conoscere la nuova Academy l’appuntamento è per martedì alle 19 presso la sala convegni della chiesa Buon Pastore di Policoro.