GIO EVAN IL 16 GIUGNO A POTENZA “CAPTA – TORNATE SOVRUMANI”, la nuova tournée del poliedrico artista, poeta vivente più seguito in Italia

FESTINSIEME | PIAZZA DON BOSCO | ORE 21

Cresce l’attesa per “Capta – tornate sovrumani”, la nuova tournée di Gio Evan, il poliedrico artista che, con circa 700.000 follower, è il poeta vivente più seguito in Italia, che farà tappa domenica 16 giugno a Potenza sul palco di Festinsieme 2019 in Piazza Don Bosco.

Scrittore, cantautore, umorista, Gio Evan torna alla dimensione live, dopo il successo dell’ultimo tour che ha fatto registrare il tutto esaurito da nord a sud, e dopo la pubblicazione di “Himalaya Cocktail” (1Day/MArteLabel, distribuzione Artist First) il nuovo singolo e video che ha ottenuto la cover della playlist Scuola Indie di Spotify e che anticipa l’album di inediti in uscita il prossimo autunno, e di “Cento Cuori Dentro” (Fabbri Editori) il suo ultimo romanzo.

Sul palco Gio Evan, accompagnato da una super band di 5 elementi composta da membri degli Anudo e degli Elephantides, porterà ancora una volta le sue doti di musicista, autore e interprete, che fanno di lui un artista unico nel panorama del nostro paese: “Parlerò di presunzione e autostima, come e quando riconoscerli, dell’importanza di riconoscere la bellezza che si fa. Parlerò di quanto sia importante e sacro ritornare a giocare, di come il gioco sia la cosa più seria rimasta da fare. Parlerò di acrobazie e di acrobati in un mondo che ha dimenticato come si fanno i salti mortali”, racconta.

Queste le prime date annunciate: 8 giugno Taranto (Medimex), 16 giugno Potenza (Festainsieme), 19 giugno Roma (Na Cosetta estiva), 4 luglio Milano (Castello Sforzesco), 5 luglio Montecampano di Amelia – TR (Arde Rocche), 19 luglio Rosolina Mare – RO (Voci per la libertà), 28 luglio Cittadella – PD (Into the wild Music Festival), 22 agosto Castelbuono – PA (Musaic-On Festival), 31 agosto Venaus – TO (Borgate dal vivo Festival).

“CAPTA – tornate sovrumani” è una produzione Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics; per tutte le info: www.baobabmusic.it.

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi. Nel 2008 scrive il suo primo libro “Il florilegio passato”, racconto che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe. Nel 2012 e 2013 fonda “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco “Cranioterapia”. Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo”. Tra il 2014 e il 2016 pubblica i libri “La bella maniera” (il suo primo romanzo, per Narcissuss), “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche” (Narcissuss) e “Passa a sorprendermi” (Miraggi Edizioni), oltre a scrivere e dirigere l’opera “OH ISSA – Salvo per un cielo”.

A fine 2016 viene notato da Giuseppe Casa, direttore artistico di MarteLive che lo inserisce nel roster dell’etichetta MArteLabel. Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre”, per Fabbri, e segue un lungo tour in tutta Italia e il primo singolo “Posti” che entra subito in diverse playlist su Spotify. A gennaio 2018 pubblica il nuovo singolo “Pane in cassetta” e da marzo è in vendita il nuovo libro per Fabbri “Ormai tra noi è tutto infinito”. Il 17 aprile esce “Biglietto di solo ritorno”, il doppio album di esordio edito da MArteLabel e Giallo Ocra, seguito dal lancio in radio del singolo “A piedi il mondo” che registra più di due milioni di ascolti su Spotify. Il 12 ottobre esce in radio il singolo “Joseph Beuys”, che accompagna un fortunato tour. Dopo un periodo di assenza torna sulle scene con il nuovo romanzo “Cento cuori dentro” (Fabbri Editori) e il nuovo singolo e video “Himalaya Cocktail” che anticipa l’album in uscita nell’autunno del 2019 per 1DAY/ MArteLabel e distribuito da Artist First.