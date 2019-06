Al Ballottaggio Guarente vince su Tramutoli per soli 200 voti. A Banzi la spunta Caffio con il 51,56%

Potenza ha un nuovo sindaco ed è Mario Guarente (Lega). Solo 200 i voti di scarto su Tramutoli candidato per la lista Basilicata Possibile. Guarente ha infatti ottenuto 16.248 voti (50,31 %), contro i 16.048 voti (49,69 %) di Valerio Tramutoli . A Guarente e alla sua coalizione vanno 20 seggi in Consiglio Comunale mentre sono 4 i seggi conquistati da Tramutoli.

A Banzi, dove al primo turno si era verificato il pareggio dei voti per i due candidati, vince Pasquale Caffio (Uniti per Banzi) che ha ottenuto 478 preferenze per il 51,56% dei voti contro i 449 voti di Giuseppina Duca che si ferma al 48,44%.