MIKA “ICE CREAM” Il grande ritorno dal 31 maggio su Radio Laser

MIKA

“ICE CREAM”

Il grande ritorno dal 31 maggio

EMBARGO FINO A VENERDI’

Mika torna con un nuovo singolo in uscita il 31 maggio in tutto il mondo:Ice Cream sarà disponibile dal 31 maggio in streaming, download e in rotazione radiofonica e anticiperà un nuovo album e un nuovo tour previsti per l’autunno prossimo.

Scritto da Mika con Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, Ice Cream si preannuncia come la perfetta colonna sonora dell’estate 2019 e si ispira ai ricordi delle calde estati in vacanza in Costa Azzurra.

Un grande ritorno, quindi, per un eclettico artista protagonista di grandiosi show televisivi (Stasera CasaMika, X Factor Italia, The Voice of France) che ha deciso di riportare il focus totalmente alla musica proprio a dodici anni dal debutto stellare di Life In Cartoon Motion, lanciato dalla hit colossale Grace Kelly, ancora oggi cantata da tutti.