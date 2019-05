Europee e Amministrative 2019: Mara Carfagna a Bernalda e a Matera

Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati in quota Forza Italia, visitato Matera per un incontro elettorale in vista delle imminenti elezioni europee.

Ad accoglierla il deputato materano Michele Casino, il candidato alle elezioni europee Gigi Casciello, i consiglieri regionali Enzo Acito e Piergiorgio Quarto e il segretario cittadino di Forza Italia Matera, Eustachio Di Lena.

Dopo la visita a Matera, la Carfagna è stata anche a Bernalda per sostenere la candidatura a sindaco di Annunziata Pizzola (detta Titty).

Di seguito la nostra intervista.