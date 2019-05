Street work out, tutto pronto per la tappa materana

Lo Street workout più famoso d’Italia, con il suo format che unisce sport e cultura, arriva a Matera, nell’anno in cui la città è capitale europea della cultura.

Questo evento, nasce con l’obiettivo di promuovere la socializzazione e l’aggregazione attraverso l’attività svolta in gruppo, di incentivare la cultura del benessere e del viver sano, attraverso momenti ludico/sportivi aperti a tutti e all’aria aperta, di divulgare l’amore e la conoscenza del proprio territorio e per i luoghi più suggestivi scegliendo scenografie storiche ed emozionanti, utilizzando la tecnologia per coinvolgere con la musica. E’ gestito da un team di istruttori, esperti e competenti.

I partecipanti, attraverso cuffie wireless, ascoltano la musica e la voce del coach, che, nelle due ore circa di durata dell’evento, fornisce indicazioni precise sullo svolgimento delle attività

e tra una stazione e l’altra, illustra le attrazioni storico/culturali della città dedicando soste al godimento dello scenario descritto.

L’evento di Matera, organizzato dall’Ambassador Paola Da Cristofaro con il Centro benessere Light, attraverserà cinque piazze storiche (Piazzetta Pascoli, Piazza San Francesco, Piazza del Sedile e Piazza Del Duomo, Piazza San Pietro Caveoso) che ospiteranno esibizioni e attività.

L’evento, rientra nella programmazione eventi 2019 del Comune di ed è inserito nel programma “Sport Tales” della Fondazione Matera 2019.