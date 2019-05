Violenza di genere: A Potenza si presenta libro di Lovito

“La gabbia di Anna”, libro incentrato sul tema della violenza di genere, scritto dall’avvocata civilista Maria Lovito e pubblicato dalla casa editrice lucana Edigrafema, verrà presentato domani 18 maggio, ore 18, alla libreria Ubik di Potenza.

Prenderanno parte all’evento il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Vincenzo Giuliano, la Consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Pipponzi, e l’avvocata Cristiana Coviello che dialogherà con l’autrice.

In apparenza Anna, protagonista del racconto, è una donna come tante. Un tempo coltivava desideri, sogni, aspirazioni e mai avrebbe immaginato che il silenzio e l’umiliazione sarebbero diventati i padroni assoluti della sua vita. È una storia di sopraffazione e dolore, ma Lovito è riuscita a trattarla con toni lievi, consegnando un invito alla speranza ai lettori e alle lettrici che conoscono questo dramma: riprendere il cammino, non rassegnandosi a una condizione che, per quanto angosciante, può essere cambiata.