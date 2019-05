Il Cuore della Puglia batte a Matera2019

Il 25 Maggio i Comuni del circuito presenteranno i propri tesori nella cittadina lucana

Il Cuore della Puglia? Batte anche a Matera2019. Il 25 Maggio prossimo la capitale europea della cultura sarà vetrina dei tesori racchiusi nello scrigno dell’associazione che vede unite in rete diverse città – Acquaviva, Altamura, Casamassima, Cellamare, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Rutigliano, Turi, Putignano – con l’obiettivo di promuovere, condividere e valorizzare in chiave turistica i beni paesaggistici, architettonici e culturali pugliesi. Da qui l’idea di ritagliare una giornata nel calendario delle celebrazioni materane. «L’aggregazione territoriale alla quale abbiamo dato vita negli ultimi anni – dice l’assessore comunale gravinese al turismo, Pino Laico – rappresenta un valore aggiunto. Manifestazioni del genere lo dimostrano, dando possibilità ai Comuni aderenti di garantire visibilità alle proprie tradizioni enogastronomiche, ma pure al patrimonio ambientale e culturale, nella prospettiva di uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente e dell’identità culturale delle comunità interessate».

L’evento programmato si svolgerà in uno degli scenari più incantevoli di Matera, piazza san Francesco, tra stand espositivi, incontri, spettacoli. Tutti rigorosamente a marchio “Cuore della Puglia”. Nel dettaglio: dalle 10 alle 16.30 spazio al “Cuore degli studenti pugliesi”, con attività dimostrative a cura degli istituti scolastici delle città coinvolte nel progetto. Alle 17, invece, presentazione pubblica dell’associazione ed a seguire, dalle 18 a mezzanotte, esibizioni di artisti locali e musica dal vivo, con la straordinaria partecipazione dell’attore Paolo Sassanelli. In contemporanea, sempre dalle 18 alle 24, ma nei locali di “Cucina Lucana” in via Fiorentini 247, avranno luogo la presentazione della guida turistica data alle stampe dall’associazione, dal titolo “Percorso turistico dei cinque sensi”, ed una degustazione di prodotti tipici pugliesi.