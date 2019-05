DANIELE STEFANI FT. Paolo Ruffini DA VENERDI 17 MAGGIO SU RADIO LASER “LA FIDUCIA”

DANIELE STEFANI

feat. Paolo Ruffini

special guest nel videoclip Giusy Versace

DA VENERDI 17 MAGGIO IL NUOVO SINGOLO

“LA FIDUCIA”

che anticipa l’uscita

dell’omonimo album il 7 giugno 2019



Anticipati da “Italiani” e “Generazione Trentenni”, tratti dal nuovo album di Daniele Stefani, che ha segnato l’importante reunion tra il cantautore ed il suo storico produttore Giuliano Boursier, il 17 maggio esce il singolo “La fiducia” con un featuring d’eccezione quello di Paolo Ruffini e con la partecipazione straordinaria nel videoclip, dell’atleta paralimpica Giusy Versace.

«Questo brano ha un valore speciale per me – racconta Daniele Stefani a proposito del suo singolo – Ha riaperto all’improvviso, un flusso creativo di parole e musica, in un momento molto difficile della mia vita. Un brano intenso, emozionale, che nasce dall’istinto, senza filtri e “ragionamenti”, che spero possa arrivare a chi lo ascolterà con la stessa urgenza con cui è arrivato a me nell’ispirazione. Un brano che incoraggia a fidarsi, in un momento storico in cui sembra essere sempre più difficile farlo. Non avrei potuto desiderare due “compagni di viaggio “ migliori” Due amici e due persone speciali.

Ringrazio Paolo Ruffini per questo Featuring, nato da un’affinità emozionale e dalla condivisione di riflessioni sulla vita e sulla fiducia stessa e Giusy Versace, con la quale ho condiviso tanti momenti, per la forza, il coraggio e la fiducia che ogni giorno dimostra, oltre che per questa partecipazione al video».

Paolo Ruffini, nel suo spettacolo Up & Down, insieme alla compagnia Mayor Von Frinzius, affronta tematiche come la disabilità, con normalità, con il sorriso, testimoniando quanto le persone affette da una sindrome, possano insegnarci la confidenza con la vita e con la felicità, grazie anche alla fiducia.

«Affidarsi – dice Paolo Ruffini – significa abbandonarsi completamente nelle mani dell’altro, in qualche modo cedere la propria responsabilità, e lasciare a chi ci prende in carico la gloria del successo o la colpa del fallimento. Fidarsi, invece, significa condividere, correre il rischio, partire insieme per un viaggio che, dovunque ti porterà, sarà mano nella mano con il tuo compagno.

La fiducia è un abbraccio, è una possibilità, e io ho trovato questo significato meraviglioso.

Daniele si è fidato di me e la sua musica ha fatto il resto».

Giusy Versace, atleta paralimpica, da sempre impegnata in tematiche sociali, con la sua storia, rappresenta a pieno il valore della fiducia, della forza e del coraggio nell’affrontare battaglie, anche quando la vita stessa ti mette a dura prova.

Giusy racconta: «Sono felice di sposare questo progetto. “Fiducia” è un termine che mi veste perfettamente. Credo che la fiducia, nella vita ed in se stessi, vada alimentata a tutti i livelli e la musica è un grande strumento per diffondere messaggi belli e stimolanti come questo, per ricordare a tutti che nella vita “difficile non vuol dire impossibile”. Il talento e la sensibilità dell’amico Daniele sono noti a tanti e quando mi ha chiesto di prendere parte a questo progetto, non ho esitato un momento, perché io, oltre ad avere fiducia nella vita, ho fiducia in lui e lo accompagnerò con orgoglio in questa sua nuova avventura discografica».

L’album sarà presentato in anteprima alla stampa il 21 maggio in un mini show-case acustico dove l’artista sarà intervistato da Stefano Fisico (Billboard Italia).