DAL 17 MAGGIO SU RADIOLASER E IN DIGITALE IL NUOVO SINGOLO DI ROCCO HUNT

DA VENERDÌ 17 MAGGIO

IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO SINGOLO DI

ROCCO HUNT

BENVENUTI IN ITALY

Da venerdì 17 maggio, sarà in radio e in digitale il nuovo singolo firmato Rocco Hunt, “Benvenuti in Italy”. Il brano, dal ritmo travolgente e sonorità afro rap, è già disponibile in presave su Spotify.

“Benvenuti in Italy” descrive il rapporto della nostra nazione con il calcio, uno sport che per Rocco non è solo quello che visto in televisione ma è anche quello fatto per strada, nei campetti di periferia, quello con due porte improvvisate e un campo senza righe. Il calcio unisce tutti i popoli, supera ogni barriera, ogni nazione, ogni lingua, è una passione positiva che fa sorridere e sperare e, come ogni passione positiva, è in grado di riportare la gioia in luoghi in cui si era spenta.

Il brano è scritto da Rocco e prodotto da Mace e Zized, già autori di hit multiplatino.

Rocco Hunt, classe 1994, è una giovane e affermata voce del rap italiano, con uno stile del tutto personale che affonda saldamente le radici nel tessuto sociale e urbano da cui proviene, le case popolari della Zona Orientale di Salerno. Fin da piccolissimo la musica è la sua più grande passione e ben presto diventerà il suo strumento più efficace per trasmettere e cercare di realizzare i sogni e le speranze di un bambino di periferia. Un po’ scugnizzo e un po’ intellettuale, Rocco riesce a fondere da subito, con una maestria non comune per un ragazzo della sua età, saggezza popolare e argomenti di attualità, cultura di strada e importanti riferimenti culturali di cui è orgogliosamente autodidatta, il tutto con una grandissima proprietà di linguaggio, sia che scriva rime in dialetto, che in italiano.