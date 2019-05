Gravina: Da venerdì 17 a Lunedì 20 Maggio Festa del Santissimo Crocifisso: il programma ufficiale

Quattro giorni all’ insegna della religione, della cultura e della buona musica

La città di Gravina si prepara a rivivere nel segno della devozione i solenni festeggiamenti in onore del

Santissimo Crocifisso.

L’edizione 2019 della sentita manifestazione popolare non delude le aspettative e si presenta ricca di

eventi e di novità. Apertura prevista nella mattinata del 17 Maggio con il tradizionale lancio delle diane

e chiusura in musica il successivo 20 Maggio.

In primo piano l’aspetto religioso, con la comunità gravinese che si appresta a rinnovare il proprio atto

di fede al Santissimo. Al triduo eucaristico che inizierà già il 16 Maggio, seguirà il 19 la Santa messa

Solenne presieduta dal vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, monsignor

Giovanni Ricchiuti e concelebrata dall’amministratore parrocchiale della chiesa SS. Crocifisso, Don

Giuseppe Loizzo, con la benedizione dei campi e, in serata, la processione per le vie della città.

Quindi, ancora, l’indomani, benedizione di auto e mezzi agricoli e Santa messa di Ringraziamento.

Sul piano dei festeggiamenti civili, invece, da segnalare il concerto di Enrico Ruggeri. Il noto artista si

esibirà in piazza Pellicciari nella serata del 20 Maggio.

Previsti, sempre sul piano dei festeggiamenti civili, anche concerti bandistici, sagre (riconfermata anche

quest’anno quella della focaccia e della verdeca di Gravina) e spettacoli pirotecnici. Tra le novità di

questa edizione, il SudaFestival: Market; food; show; musica live; show cooking e tanto divertimento

renderanno uniche le serate di Venerdì 17 e Sabato 18 Maggio. E domenica 19 Maggio ritorna Lumina,

il suggestivo “Festival della Luce”.

Spazio, inoltre, il 18 Maggio, all’ormai tradizionale conferimento dell’onorificenza ai gravinesi distintisi

nel mondo per il loro impegno, i successi professionali e l’attaccamento agli ideali che il Crocifisso

incarna, quest’anno tributata al Maestro e Tenore gravinese Leonardo Gramegna.

Già dato alle stampe il cartellone. Ad occuparsi dell’organizzazione l’associazione culturale “Santissimo

Crocifisso”, affiancata dalla comunità parrocchiale della chiesa del Santissimo Crocifisso, dall’antica

confraternita del SS. Crocifisso e dall’Amministrazione comunale.

A seguire il programma completo:

Programma religioso

16-17-18 Maggio 2019

Triduo Eucaristico predicato da don Giuseppe Loizzo, Amministratore Parrocchiale della Comunità SS.

Crocifisso, con riflessioni sull’Esortazione Apostolica post sinodale “CHRISTUS VIVIT” di Papa Francesco.

Ore 8.30: S. Messa;

Ore 18.30: Vespri Solenni e Benedizione Eucaristica;

Ore 19.30: Celebrazione della S. Messa e Adorazione Eucaristica.

Domenica 19 Maggio 2019 “Festa del Santissimo Crocifisso”

Orario SS. Messe: 7.00, 8.30, 10.00. 18.30

Ore 11.30: Santa messa solenne presieduta da S. E. Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo della

Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti;

A seguire processione Eucaristica e Benedizione dei campi;

Ore 19.30 – Processione con la Venerata Immagine del Santissimo Crocifisso.

Lunedì 20 Maggio 2019

Ore 11.00: Benedizione auto e mezzi agricoli in via San Sebastiano (Sagrato chiesa);

Ore 19.00: Santa Messa di ringraziamento.

Programma civile

Venerdì 17 Maggio 2019

Ore 8.00: Apertura della Festa con il tradizionale lancio di diane;

Giro per le vie cittadine del gruppo musicale BeDixie – Dixieland Jass Band di Gravina in Puglia;

SUDA FESTIVAL

Ore 18.30 (Da via San Sebastiano a Piazza Pellicciari)

– Apertura truck e gazebo street food;

– Apertura market;

– Selezione musicale ad animare le postazioni market e street food.

Ore 19.00 in Piazza Pellicciari: Sagra della focaccia e della verdeca di Gravina;

(In collaborazione con l’associazione culturale “Corteo Storico di Monfort” di Gravina in Puglia);

Esibizione del del gruppo musicale BeDixie – Dixieland Jass Band di Gravina in Puglia (su cassa

armonica);

Ore 20.00 (Da Piazza Pellicciari a Calata San Michele delle Grotte)

– Spettacoli di giocoleria, verticalismo, magia e giocoleria comica a cura dell’ass. “Upendi”

Ore 21.00 (c/o Calata San Giovanni Battista e Calata San Michele delle Grotte (Rione Fondovito))

– Mostre artistiche e arte partecipata per bambini;

– Concerto: Superfric, Cristalli Liquidi, Bruno Bellissimo;

– Dj set conclusivo di Mars Marcello

Sabato 18 Maggio 2019

Ore 8.00: Giro per le vie cittadine e animazione nei vicoli del centro storico del gruppo musicale

BeDixie – Dixieland Jass Band di Gravina in Puglia;

Ore 16.00 C/o Campetto Parrocchiale SS. Crocifisso:

– Quadrangolare di calcio. A seguire torneo di calcio SS. Crocifisso;

Ore 18.00: (Da via San Sebastiano a Piazza Pellicciari)

– Apertura market e truck street food;

Ore 19.00: (Rione Fondovito)

– Showcooking con prodotti tipici locali;

Ore 20.00: (Da piazza Notar Domenico a Calata San Michele delle Grotte)

– Spettacoli: giocoleria e verticalismo, giocoleria comica, equilibrismo su sfera, spettacolo

teatrale, spettacolo di acrobatica aerea;

Ore 21.00: (Rione Fondovito)

– Mostre artistiche e arte partecipata per bambini;

– Concerto: LNDFK, Technoir, Funk Shui, Project;

– Dj Set conclusivo.

Ore 18.30 presso il chiostro di San Sebastiano:

• Arte e cultura nel Chiostro;

• Conferimento Onoreficenza cittadinanza gravinese al concittadino e tenore gravinese M.°

Leonardo Gramegna;

• Presentazione del libro del prof. Michele Gismundo “La Ricostruzione a Gravina in Puglia 1943-

1947”.

Domenica 19 Maggio 2019

Ore 8.00: Lancio di diane

– Giro per le vie cittadine del gruppo musicale BeDixie – Dixieland Jass Band di Gravina in Puglia;

– Giro per le vie cittadine della Nuova Orchestra di fiati “Umberto Minervini” di Santeramo in

Colle;

Ore 10.00: Accoglienza delegazioni dei Comuni dell’associazione “Città del Crocifisso”;

Ore 11:30: Matinèe musicale del Gran Concerto Città di Noicattaro. Dirige M.° G. Minafra;

Ore 18.00: l’Amministrazione Comunale e le delegazioni dei Comuni si uniranno al Comitato partendo

dal Palazzo di Città per partecipare alla Solenne processione

Ore 19.30: Solenne processione

Ore 20.30: Gran galà musicale del Gran Concerto Città di Noicattaro. Dirige M.° G. Minafra;

Ore 23.00: Lumina – International Day of Light presenta Led Walk – Traversata sul filo di luce;

Ore 23.30: Spettacoli pirotecnici a cura della Premiata Ditta “Teora” da Venosa.

Lunedì 28 maggio

Alle 21 in piazza Pellicciari, concerto musicale di Enrico Ruggeri.

Artistica Illuminazione a cura di Faniuolo Illuminazioni di Faniulo Antonio Vito, città di Putignano;

Artisti addobbi in chiesa a cura della “Premiata Ditta Abbondanza”, città di Bitonto;

Spettacoli pirotecnici a cura della “Premiata Ditta Teora”, città di Venosa;

Luna Park nel parcheggio area Fiera San Giorgio.

Il comitato organizzatore ringrazia vivamente l’Amministrazione Comunale, le Forze dell’Ordine, la

Polizia Locale per la preziosa collaborazione ed i cittadini tutti per le generose offerte.

Il comitato saluta i forestieri presenti in città per i festeggiamenti.

Correlati