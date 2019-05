Ad Andria “P-Assaggi”

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia patrocina “P-Assaggi”, la grande festa del gusto che si terrà il 19 e 20 maggio nella Biomasseria Lama di Luna a Montegrosso di Andria.

La manifestazione è organizzata da Tirsomedia in collaborazione con La Puglia è Servita e racconterà la tradizione della migliore enogastronomia pugliese in connessione con la storia e le bellezze del territorio in cui nasce.

Un piccolo viaggio tra “paesaggi” e “assaggi” che evocano la Storia e le storie che hanno attraversato le strade della Murgia nei secoli, i sapori tradizionali, i prodotti genuini e autentici della nostra terra, i vini e gli olii extravergine d’eccellenza.

In “P-Assaggi”, evento che si svilupperà tra talk sull’enogastronomia, interviste, degustazioni, giochi, concerti, laboratori e tanto altro ancora, i paesaggi mozzafiato del Parco Nazionale dell’Alta Murgia avranno un ruolo da protagonista grazie agli itinerari ideati in esclusiva per l’evento da Alessandro Buongiorno in collaborazione con l’Ente Parco e con il Consorzio “Terre di Castel del Monte”.

«Il paesaggio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia è lo scenario ideale dei “P-Assaggi” proposti da Tirsomedia e dal Consorzio “La Puglia è Servita”», afferma il Presidente Vicario del PNAM, Cesareo Troia: «“P-Assaggi” rappresenta il condensato della Strategia del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, attraverso lo slogan delle tre “C” – Conoscenza – Consapevolezza – Condivisione, in grado di marcare una Visione complessiva di un territorio così ricco di Storia, di biodiversità, Cultura ed Enogastronomia. L’evento mette in risalto le eccellenze del nostro territorio in un connubio sempre più stretto tra la terra, i suoi prodotti e le persone che lo vivono».

Quattro i temi dei percorsi studiati per “P-Assaggi” in un’immersione nella storia e nei paesaggi della nostra cultura contadina: “La via dell’orto di Pietro”, “La via del pecorino”, “La via delle erbe aromatiche” e “La via del vino” lungo il percorso delle Strade dei Vini DOC Castel del Monte.

Si potranno percorrere a piedi, in bicicletta, in auto propria o in fuoristrada grazie alla collaborazione con il Coordinamento Bari-BAT delle Guardie Ambientali d’Italia.