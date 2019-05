Torna a vivere a Pisticci “Piazzetta Mazzini”

Torna a vivere “Piazzetta Mazzini” nell’antico rione Terravecchia del centro storico. Questo grazie al progetto di riqualificazione urbana denominato “Playground”, finanziato attraverso croudfunding, nato nl 2017, da una idea dell’architetto Valentina Botteghi e sostenuto dall’Amministrazione Comunale guidata da Viviana Verri, dalla Pro Loco del presidente Beniamino Laurenza e da tanti cittadini del posto che anche attraverso alcune donazioni ( sono state raccolte 2572 euro ) hanno contribuito alla sua realizzazione. L’inaugurazione attraverso una simpatica e partecipata cerimonia, sabato scorso alla presenza del primi cittadino, del massimo rappresentante Pro Loco, che ha coordinato tutto il lavoro di Pennello Matto e i suoi fantastici allievi come Teresa Romeo, Francesco Fittipaldi, Alessandro Melfi, i Fratelli Cavallo, gli artigiani locali Donato Mirela, la ditta Addabbo, Davide Lecter Miraglia, Annamaria Pagliei, Felterino Onorati, Vito Lastella, Pietro Calandriello, Grazia Cariglia, Rosa Iannuzziello, Gianluca Fasano, dei laboriosi residenti di via Mazzini e di tanti cittadini che non hanno voluto mancare all’importante evento che tocca una delle più antiche piazzette di Pisticci, per tanti anni affascinante scenografia del Lucania Film Festival. L’idea dell’architetto Botteghi, ricordiamo, fu quella di coinvolgere nel progetto, i residenti nella valorizzazione e salvaguardia del sito, proponendo gratuitamente un elaborato di recupero atto a restituire all’antico rione e alla comunità l’antica Piazzetta. Idea accolta con entusiasmo dall’ Amministrazione Verri e dalla Pro Loco che si adoperò con impegno alla ricerca e collaborazione di artigiani locali per realizzare strutture in ferro, scegliendo la ditta Addabbo, l’Associazione Pennello Matto, i suoi allievi e Alessandro Melfi per decorazione con pittura maioliche e tanti altri collaboratori. Dal Comune e dalla Pro Loco la soddisfazione per la buona riuscita dell’idea che vuole essere da incipit per altri progetti futuri, di riqualificazione del territorio. P.S. Volentieri riportiamo alcune osservazioni di cittadini, circa una particolare attenzione da riservare alle pareti che circondano la piazzetta. MICHELE SELVAGGI

