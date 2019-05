SERGIO SYLVESTRE da venerdì 10 maggio su Radio Laser

SERGIO SYLVESTRE

da venerdì 10 maggio

in radio e in digitale con il nuovo singolo

“PAROLACCE”

Sarà in radio e in digitale da venerdì 10 maggio, “PAROLACCE”, il nuovo singolo di SERGIO SYLVESTRE, prodotto da Zef, che ritorna con la sua inconfondibile voce e in una veste inedita anni ‘50.

“Torno in radio con uno spirito diverso. Forse perché anche io sono cambiato un po’. Ho cercato nuove sonorità e nuovi colori perché non esistono solo il bianco o il nero, neanche quando finisce una storia d’amore”.

L’ amaro di una storia finita, ma che porta con sé il senso della rivincita, di chi riconosce il proprio valore e capisce che ciò che faceva male erano “solo parolacce”.

Da venerdì 10 Maggio disponibile anche il video, in stile pop, coloratissimo, ambientato in un diner american graffiti style.

Sergio Sylvestre, 26 anni, nato e vissuto a Los Angeles (California) ma italiano d’adozione, con la sua voce calda, profonda, intensa e le sue emozionanti interpretazioni, è stato il vincitore e l’artista rivelazione della quindicesima edizione del celebre talent show di Maria De Filippi “Amici”. Il suo album d’esordio “Big Boy” è stato certificato disco d’oro. Nel 2017 ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano “Con Te” (certificato oro), una ballad che porta la firma prestigiosa della cantautrice Giorgia (testo) e dello stesso Sergio con Stefano Maiuolo (musica). Nello stesso anno esce “Big Christmas”, il disco con le più belle canzoni di Natale.